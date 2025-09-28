Силы ПВО нейтрализовали украинские БПЛА в трех районах Ростовской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники были уничтожены и перехвачены в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.