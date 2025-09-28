Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Дагестане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского поезда произошла на железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД по республике.

"27 сентября, примерно в 21:00 (мск), на железнодорожной станции Манас-Ачи на территории Карабудахкентского района, 24-летний житель поселка Манаскент, управляя автомобилем "ВАЗ-21140", при проезде через регулируемый железнодорожный переезд выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом, двигавшимся по маршруту "Москва - Дербент", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных тяжелых телесных повреждений скончался на месте.

В свою очередь Южная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале сообщает, что по факту столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Дагестане организована проверка в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.