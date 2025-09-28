Поиск

Володин и депутаты Госдумы почтили память Хо Ши Мина и борцов за независимость Вьетнама

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты почтили память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина и погибших за независимость страны.

Российская делегация во главе с Володиным в воскресенье возложила венок к мавзолею, где покоится лидер вьетнамского национально-освободительного движения. При входе в мавзолей на мраморной плите выбита знаменитая фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы".

Мавзолей спроектирован и построен при содействии советских специалистов.

Также председатель Госдумы и члены делегации возложили венок к Мемориалу павшим героям. Памятник открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-ой годовщины победы вьетнамского народа в битве при Дьенбьенфу.

Основная часть монумента высотой более 12 м выполнена из белого гранита в форме четырех смежных арок с золочеными сводами, ориентированных по сторонам света.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.

Как отметил Володин в воскресенье в своем посте в Maх, в повестке заседания вопросы развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата в РФ и во Вьетнаме. Также планируется обсудить роль парламентов в построении справедливого безопасного мира, добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Что произошло за день: суббота, 27 сентября

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Еще шесть человек погибли из-за отравления суррогатом в Ленинградской области

В Астраханской области произошли локальные возгорания после падения БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7249 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });