Экспортеры зерна из РФ рассчитывают на прямые контакты с партнерами из Индии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские экспортеры зерновых и зернобобовых культур рассчитывают на прямые контакты с покупателями этой продукции в Индии.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт", об этом на круглом столе в рамках деловой миссии российских компаний в Нью-Дели заявила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова. Работа миссии завершается в воскресенье.

"Мы заинтересованы в выстраивании долгосрочных прямых отношений с индийскими покупателями и рассчитываем, что здесь эти контакты наладим", - сказала Боломатова.

По ее словам, в каждой стране много особенностей, связанных с вкусовыми предпочтениями, "а в случае с Индией - еще и в разных регионах". Учесть их помогут именно прямые контакты.

При этом Боломатова отметила растущие возможности по поставкам в Индию российских зернобобовых культур, в том числе гороха, нута и чечевицы. За последние пять лет российское производство зернобобовых увеличилось более чем в полтора раза. В 2023 году урожай достиг почти 6 млн тонн, в 2024-м - более 5,3 млн тонн. В 2025 году союз ожидает, что урожай будет, как минимум, на уровне 2023 года, сказала она.

Ряд экспертов зернового рынка оценивает будущий урожай в рекордные 7 млн тонн.

Как сообщал ранее в рамках миссии руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин, отгрузки зернобобовых в Индию начались относительно недавно, но уже в прошлом году объем поставок гороха превысил 800 тыс. тонн, нута - 40 тыс. тонн.

Боломатова предложила обсудить с индийскими партнерами и возможность установления беспошлинных квот на желтый горох, нут и чечевицу, которые дали бы прогнозируемость российским производителям и защитили бы интересы индийских фермеров.

Инициативу по установлению долгосрочных отношений поддержал генеральный секретарь Индийской ассоциации зерновых и зернобобовых Сатиш Упадхья. "Нам надо подумать о новых прочных форматах на длительную перспективу. Россия заинтересована в Индии, а Индия - в России", - сказал он, напомнив, что Индия - крупный потребитель зернобобовых. Ежегодные потребности страны он оценил примерно в 5 млн тонн.

Гендиректор компании Aditya Birla Global Trading Нишант Шривастава заявил, что индийская сторона нацелена на дальнейшее расширение взаимной кооперации и работает над вопросами сертификации, стандартизации и упрощения процедур во взаимной торговле, а также над развитием логистической и финансовой инфраструктуры. Он также призвал обсудить возможность создания зеленых коридоров для агропродовольственной продукции между двумя странами.

В деловой миссии в Индии принимают участие более 30 российских компаний-экспортеров продукции АПК, а также представители более 40 индийских компаний, отраслевых ассоциаций и органов власти. Миссия организована "Агроэкспортом" и Минсельхозом РФ в рамках выставки World Food India 2025.