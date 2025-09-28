Поиск

Четверо детей попали в реанимацию после ДТП в Ивановской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная авария произошла в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, четверо детей попали в реанимацию, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, на открытой местности водитель автомобиля Volkswagen Polo потерял контроль над управлением, что привело к опрокидыванию машины.

В момент происшествия в салоне находились четверо несовершеннолетних пассажиров, родившихся в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. Все дети получили тяжелые травмы. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности, и в результате аварии выпали из автомобиля. У всех пострадавших диагностированы сочетанные травмы, и они находятся в реанимационном отделении.

Известно, что водитель 1991 года рождения неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за превышение скорости.

Ивановская область
