Перебои с энергоснабжением начались в Белгородской области после удара ВСУ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, вследствие чего зафиксированы значительные отключения энергоснабжения.

"Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале в воскресенье.

Он сообщил, что власти сейчас разбираются с последствиями и будут "предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий".

Где конкретно был нанесен удар ВСУ, Гладков не уточнил.

Он отметил, что подразделения "Водоканала" и медучреждений перешли на резервные источники питания.

Также руководитель региона предупредил, что в связи с отсутствием энергоснабжения, возможны перебои в оповещениях о ракетной опасности и атаках БПЛА.

О подробностях произошедшего Гладков пообещал сообщить позднее.