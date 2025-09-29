Володин встретился с президентом Вьетнама

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.

Встреча состоялась в рамках официального визита спикера Госдумы во Вьетнам.

Володин заявил, что задача Госдумы - "сделать все, чтобы через законодательное решение мы смогли выйти на реализацию договоренностей, достигнутых главами наших государств", что позволит отношениям развиваться более динамично.

"Со своей стороны, конечно, нам важно внести вклад в развитие отношений между народами и государствами, чему была посвящена работа вчера в рамках четвертого заседания совместной комиссии, которую создали мы вместе с нашими коллегами из парламента Вьетнама", - отметил Володин.

Президент Вьетнама заявил, что вьетнамская Коммунистическая партия, государство и народ "всегда помнят ту драгоценную помощь, которую оказал Советский Союз".

Накануне в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.