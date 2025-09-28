Поиск

Володин назвал системным диалог между Госдумой и парламентом Вьетнама

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном отметил системный характер межпарламентского взаимодействия обеих стран.

"Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп. Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама", - сказал Володин в воскресенье.

Председатель Госдумы подчеркнул, что прочный фундамент для сотрудничества двух стран заложило руководство России и Вьетнама. "Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств", - добавил он.

Чан Тхань Ман в свою очередь заявил, что визит Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и "нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии".

В ходе встречи также обсуждалась важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 год - особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-ой годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву.

"Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям", - сказал председатель Госдумы.

Кроме того, Володин пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.

Вячеслав Володин Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня

Экспортеры зерна из РФ рассчитывают на прямые контакты с партнерами из Индии

Четырнадцать человек задержаны по делу о суррогате в Ленинградской области

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Что произошло за день: суббота, 27 сентября

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });