Володин назвал системным диалог между Госдумой и парламентом Вьетнама

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном отметил системный характер межпарламентского взаимодействия обеих стран.

"Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп. Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама", - сказал Володин в воскресенье.

Председатель Госдумы подчеркнул, что прочный фундамент для сотрудничества двух стран заложило руководство России и Вьетнама. "Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств", - добавил он.

Чан Тхань Ман в свою очередь заявил, что визит Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и "нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии".

В ходе встречи также обсуждалась важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 год - особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-ой годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву.

"Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям", - сказал председатель Госдумы.

Кроме того, Володин пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.