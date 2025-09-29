Поиск

Жительницу Крыма арестовали за передачу Киеву сведений о военных объектах РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Жительница Крыма задержана и арестована за передачу украинской разведке сведений о российских военных объектах, в том числе местах дислокации кораблей Черноморского флота, сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Установлено, что фигурантка посредством мессенджера WhatsApp в сентябре 2023 года установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя", - сказали в ЦОС.

В частности, по данным спецслужбы, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. "Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - заявили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена" УК РФ.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"ФСБ России вновь отмечает, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. Вместе с тем все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки", - отметили в ЦОС.

Крым Севастополь ФСБ Украина
