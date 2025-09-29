Песков объяснил паузу в переговорах по Украине нежеланием Киева продолжать диалог

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В диалоге по урегулированию ситуации на Украине возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал он на брифинге.

"Был обмен документами. В прошлый раз, в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям, - добавил Песков.

На переговорах в Стамбуле 23 июля Россия предложила Украине создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным, сообщил после встречи глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, По его словам, "украинская сторона взялась рассмотреть это предложение".