Поиск

Песков объяснил паузу в переговорах по Украине нежеланием Киева продолжать диалог

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В диалоге по урегулированию ситуации на Украине возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал он на брифинге.

"Был обмен документами. В прошлый раз, в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям, - добавил Песков.

На переговорах в Стамбуле 23 июля Россия предложила Украине создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным, сообщил после встречи глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, По его словам, "украинская сторона взялась рассмотреть это предложение".

Дмитрий Песков Владимир Мединский Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В Кремле дадут оценку выборам в Молдавии, услышав позиции политических сил страны

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Отчисленный из архангельского техникума молодой человек напал с ножом на его работников

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Масштабная проверка систем оповещения пройдет во всех российских регионах 1 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });