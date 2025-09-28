Вэнс утверждает, что РФ не соглашается на встречи по украинскому урегулированию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона в последние недели не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних (с участием США - ИФ) встреч", - сказал он в интервью Fox News.

По мнению Вэнса, "в данном случае российской стороне нужно осознать реалии".