"Газпром" выступил за баланс роста экспорта СПГ и потребностей российского рынка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" выступает за баланс наращивания экспорта СПГ и необходимостью удовлетворения потребностей российского рынка газа. Компания продолжила исследование "рисков, связанных с либерализацией экспорта СПГ из России" в составе опубликованного в понедельник нового "отчета эмитента".

"Необходимо соблюдение баланса между наращиванием объемов экспорта СПГ и обеспечением энергетической безопасности страны ввиду того, что отдельные компании вследствие либерализации экспорта СПГ могут стремиться максимизировать объемы поставок газа в сжиженном состоянии из Российской Федерации в ущерб поставкам на внутренний рынок", - отмечается в разделе.

Помимо "Газпрома" как собственника ЕСГ правом экспорта из России природного газа в сжиженном состоянии также обладают подконтрольные государству компании-держатели лицензий на определенный тип участков недр федерального значения или в рамках реализации соглашений о разделе продукции, а также ряд независимых недропользователей.

В 2024 году в России произведено 34,674 млн тонн СПГ - примерно 2/3 пришлось на завод "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) и 1/3 - на "Сахалинскую энергию" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi).

"Газпром", ссылаясь на Доктрину энергетической безопасности России (утверждена 13 мая 2019 года), напоминает, что "важной задачей по совершенствованию государственного управления в области обеспечения энергетической безопасности является исключение не отвечающей экономическим интересам России конкуренции между различными видами российских энергоресурсов на мировых энергетических рынках".

В развитие этой задачи в Энергетической стратегии на период до 2050 года закреплен принцип недопущения конкуренции между различными видами российской энергетической продукции на мировых энергетических рынках, если это не соответствует экономическим интересам России, напоминают газовики.

Газпром
Новости

Военная операция на Украине

Хроники событий
