"Газпром" выступил за баланс роста экспорта СПГ и потребностей российского рынка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" выступает за баланс наращивания экспорта СПГ и необходимостью удовлетворения потребностей российского рынка газа. Компания продолжила исследование "рисков, связанных с либерализацией экспорта СПГ из России" в составе опубликованного в понедельник нового "отчета эмитента".

"Необходимо соблюдение баланса между наращиванием объемов экспорта СПГ и обеспечением энергетической безопасности страны ввиду того, что отдельные компании вследствие либерализации экспорта СПГ могут стремиться максимизировать объемы поставок газа в сжиженном состоянии из Российской Федерации в ущерб поставкам на внутренний рынок", - отмечается в разделе.

Помимо "Газпрома" как собственника ЕСГ правом экспорта из России природного газа в сжиженном состоянии также обладают подконтрольные государству компании-держатели лицензий на определенный тип участков недр федерального значения или в рамках реализации соглашений о разделе продукции, а также ряд независимых недропользователей.

В 2024 году в России произведено 34,674 млн тонн СПГ - примерно 2/3 пришлось на завод "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) и 1/3 - на "Сахалинскую энергию" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi).

"Газпром", ссылаясь на Доктрину энергетической безопасности России (утверждена 13 мая 2019 года), напоминает, что "важной задачей по совершенствованию государственного управления в области обеспечения энергетической безопасности является исключение не отвечающей экономическим интересам России конкуренции между различными видами российских энергоресурсов на мировых энергетических рынках".

В развитие этой задачи в Энергетической стратегии на период до 2050 года закреплен принцип недопущения конкуренции между различными видами российской энергетической продукции на мировых энергетических рынках, если это не соответствует экономическим интересам России, напоминают газовики.