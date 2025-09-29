Вице-премьер Григоренко не считает удачным назначение ИИ министром в Албании

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Передача искусственному интеллекту министерских функций, как это произошло в Албании, не лучшее управленческое решение, считает вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Не считаю, что это самое удачное решение - использование искусственного интеллекта в качестве министра, - сказал он журналистам. - Вряд ли на сегодняшний день мы живем даже в технологических, технических условиях, когда искусственный интеллект способен принимать решения, юридически значимые на том уровне".

Отвечая на вопрос, возможна ли работа ИИ министром, он сказал: "рано еще делать вывод".

"Может, вообще по определению это не может случиться, чтобы искусственный интеллект мог принимать решения всегда и везде", - добавил Григоренко, отметив, что ИИ алгоритмичен, поэтому хорошо справляется с рутинными задачами.

В Албании с 11 сентября система ИИ Diella (с албанского Diellё, что означает солнце) числится министром по вопросам ИИ. С января 2025 года эта система, разработанная в госструктурах, виртуально работает с гражданами, помогая им получать госуслуги онлайн и предоставляя цифровые документы.