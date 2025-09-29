Поиск

Белоярская АЭС завершила плановый ремонт энергоблока №3

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) вывела на номинальную мощность энергоблок №3 (БН-600) после планового ремонта, сообщает пресс-служба станции.

В том числе, БАЭС выполнила перегрузку 107 тепловыделяющих сборок в активную зону БН-600, провела капитальный ремонт главного циркуляционного насоса реактора с заменой электродвигателя.

Кроме того, завершена замена испарительных модулей на всех трех парогенераторах энергоблока, которая началась в 2022 году в рамках продления срока его эксплуатации. Заменены также устройства релейной защиты и автоматики на схеме выдачи мощности турбогенератора №5.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС в настоящий момент находится в плановом ремонте.

Энергоблок №3 эксплуатируется с 1980 года. Впервые атомная электростанция продлила лицензию на его работу в 2010 году, на 10 лет. В 2020 году сроки были увеличены еще на 5 лет, до 2025 года. БАЭС планирует получить новую лицензию на продление срока службы объекта до 2040 года.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });