Белоярская АЭС завершила плановый ремонт энергоблока №3

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) вывела на номинальную мощность энергоблок №3 (БН-600) после планового ремонта, сообщает пресс-служба станции.

В том числе, БАЭС выполнила перегрузку 107 тепловыделяющих сборок в активную зону БН-600, провела капитальный ремонт главного циркуляционного насоса реактора с заменой электродвигателя.

Кроме того, завершена замена испарительных модулей на всех трех парогенераторах энергоблока, которая началась в 2022 году в рамках продления срока его эксплуатации. Заменены также устройства релейной защиты и автоматики на схеме выдачи мощности турбогенератора №5.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС в настоящий момент находится в плановом ремонте.

Энергоблок №3 эксплуатируется с 1980 года. Впервые атомная электростанция продлила лицензию на его работу в 2010 году, на 10 лет. В 2020 году сроки были увеличены еще на 5 лет, до 2025 года. БАЭС планирует получить новую лицензию на продление срока службы объекта до 2040 года.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).