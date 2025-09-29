Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота задержан по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В отношении Голоты и ряда должностных лиц управления возбуждено уголовное дело о получении взятки, они задержаны",- сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что "должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии".

"В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - подчеркнули в ведомстве.