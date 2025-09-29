Альпинист погиб и еще один пострадал при восхождении на гору Фишт в Адыгее

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют двух туристов, которые сорвались со скалы на северном склоне горы Фишт в Адыгее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

"При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек. 30 сентября группу эвакуируют в Сочи.