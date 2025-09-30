Замсекретаря Совбеза РФ обсудит ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с индийским коллегой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и заместитель советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Паван Капур обсудят 30 сентября в Москве региональную безопасность, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В центре внимания переговоров будет обстановка в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Стороны планируют обменяться мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, раунд российско-индийских консультаций по вопросам региональной безопасности пройдет 30 сентября в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию.