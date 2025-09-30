Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 41 пункта управления беспилотниками ВСУ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 41 пункт управления БПЛА, а также 11 терминалов спутниковой связи Starlink вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Вскрыты и уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиацией, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, 11 терминалов спутниковой связи Starlink и пять полевых складов боеприпасов", - сказал Бигма.

По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 29 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ.