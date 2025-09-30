За ночь силы ПВО нейтрализовали 81 украинский БПЛА в пяти регионах РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник в Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областях, заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что 26 БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА - над территорией Курской области и 7 БПЛА - над территорией Волгоградской области.

В ночь на вторник Росавиация приостанавливала работу аэропортов Волгограда, Краснодара, Ставрополя и Калуги. К утру ограничения были сняты.