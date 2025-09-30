Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $67,5 за баррель) и сохранения геополитической напряженности. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2685,4 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%, лучше рынка выглядят акции АФК "Система" (+0,9%) и "Норникеля" (+0,9%), упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составляет 82,8676 руб. (-74,42 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС могут стремиться к сентябрьским минимумам 2675 пунктов и 1011 пунктов соответственно. Продажи акций в начале недели ускорились в условиях поступления новых тревожных геополитических сообщений о ходе украинского конфликта, которые пока не предвещают скорого достижения мирного соглашения. Баланс рисков в РФ, таким образом, все еще склоняется в сторону нисходящих, предупреждает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, слухи о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине усиливают геополитические риски и давят на котировки российских акций, при этом переговорный процесс застыл. Так, руководство США упрекает Россию в том, что она не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию конфликта. Представители российских властей заявляют о том, что Москва не видит стремления другой стороны к договоренностям. Добавляют негатива российскому рынку резкая коррекция цен на нефть после роста до максимума почти за 2 месяца в конце прошлой недели, а также продолжающееся укрепление рубля на фоне ослабления ожиданий быстрого снижения ключевой ставки ЦБ в стране.

Индекс МосБиржи третий раз пробил уровень поддержи 2700 пунктов, выйдя из многомесячного бокового канала 2700-3000 пунктов. Сейчас существует угроза формирования нисходящего канала до ближайшего уровня поддержки 2650 пунктов, если этот пробой подтвердится и не будет выкуплен в течение пары дней, считает Лозовой.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,5% на позитивных корпоративных новостях. В то же время опасения приостановки работы американского правительства ограничили подъем рынка. Так называемый "шатдаун" может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60.

Встреча президента США Дональда Трампа по вопросам временного финансирования правительства с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе завершилась без каких-либо существенных результатов, что может привести к остановке работы правительственных ведомств (шатдауну), сообщило во вторник издание The Hill.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ряд важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике.

Так, Институт управления поставками (ISM) обнародует индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе, а в пятницу выйдет ключевой отчет Минтруда США о безработице за сентябрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сохранение безработицы в США в сентябре на уровне 4,3% и увеличение числа рабочих мест на 50 тыс.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют нисходящий импульс предыдущего дня из-за ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,55 за баррель (-0,8% и -3,5% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,1 за баррель (-0,5%).

Страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщили накануне западные СМИ со ссылками на источники. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает новость о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана через Турцию после более чем двухлетнего перерыва. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.