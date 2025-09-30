Поиск

Совкомбанк планирует рассмотреть вопрос выплаты второй части дивидендов в начале IV квартала

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк собирается рассмотреть вопрос выплаты второй части дивидендов за 2024 год в начале IV квартала 2025 года.

"По второй части дивидендов решение будем принимать в начале четвертого квартала - сразу дадим знать о решении", - сообщил банк в своем телеграм-канале для инвесторов.

Кредитная организация продолжит делать выбор в пользу выплаты дивидендов, а не обратного выкупа акций.

"Дивиденды для нас - основной, прозрачный и равный для всех способ возврата капитала. К buyback готовы вернуться, если условия изменятся", - отметил банк.

Кредитная организация подчеркнула, что buyback требует отдельного согласия ЦБ РФ. "Это долгая и муторная процедура без гарантированного результата - решение принимается по каждому случаю. Дивиденды проще: всё проходит в рамках дивидендной политики и не требует одобрения регулятора", - пояснил банк.

Кроме того, обратный выкуп акций может привести к снижению free-float банка до "критического уровня" в 10% (сейчас этот показатель составляет 14,5%). "Это снижение ликвидности акции и интереса со стороны индексных и институциональных инвесторов", - отметила кредитная организация.

Совкомбанк ранее заявил, что может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года. Точная дата и размер выплат в рамках второго этапа будут определены позднее с учётом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка, отмечала ранее кредитная организация.

Акционеры Совкомбанка в июне 2025 года приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.

Банк, согласно действующей дивидендной политике, стремится направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом распределение дивидендов не должно приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году.

За 2023 год Совкомбанк выплатил 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на дивиденды было направлено 23,5 млрд рублей (25% от прибыли без учета произведенных в 2023 году промежуточных начислений, 30% - с их учетом).

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером банка с долей 71,6% является МКАО "Совко Капитал Партнерс", free-float составляет 14,5%.

Совкомбанк ЦБ РФ
