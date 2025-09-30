Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Мордовии местного жителя, который по заданию украинских спецслужб привлекал несовершеннолетних к поджогам на железной дороге. Злоумышленник арестован судом.

Он контактировал с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился поджигать релейные шкафы вблизи железнодорожных путей в Мордовии. Непосредственно для поджогов он привлекал подростков.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт), санкция по которым предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.