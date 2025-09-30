Газпром обновил сентябрьский рекорд поставок газа потребителям ЕСГ на фоне ранних холодов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ранние осенние холода (в этом году они пришли на две недели быстрее) требуют от газовиков дополнительных объемов газа для рынка. В Москве, к примеру, отопление запустили на две недели на две недели раньше прошлогоднего.

По сообщению компании, ""Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 млн куб. м газа. Обновлен также рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября - 42,863 тыс. куб. м (1028,7 млн куб. м в суточном выражении)".

"Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны", - отмечают газовики.

Предыдущие максимальные показатели для сентября: суточных поставок - 971,8 млн куб. м и часового расхода газа в течение суток - 41,092 тыс. куб. м (986,2 млн куб. м в суточном выражении) были зафиксированы 30 сентября 2021 года.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.