Поиск

Газпром обновил сентябрьский рекорд поставок газа потребителям ЕСГ на фоне ранних холодов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ранние осенние холода (в этом году они пришли на две недели быстрее) требуют от газовиков дополнительных объемов газа для рынка. В Москве, к примеру, отопление запустили на две недели на две недели раньше прошлогоднего.

По сообщению компании, ""Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 млн куб. м газа. Обновлен также рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября - 42,863 тыс. куб. м (1028,7 млн куб. м в суточном выражении)".

"Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны", - отмечают газовики.

Предыдущие максимальные показатели для сентября: суточных поставок - 971,8 млн куб. м и часового расхода газа в течение суток - 41,092 тыс. куб. м (986,2 млн куб. м в суточном выражении) были зафиксированы 30 сентября 2021 года.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

Газпром Сибирь Кузбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальник управления Росгвардии по Северной Осетии арестован на два месяца

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы

ЦБ хочет ввести в обращение обновленную банкноту в 500 руб. во II полугодии 2026 г.

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });