Самозанятые и МСП с 1 октября могут оформить у банков кредитные каникулы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Компании малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятые с 1 октября смогут попросить у банков кредитные каникулы сроком до шести месяцев.

Соответствующий закон № 276-ФЗ "О льготном периоде по кредиту (займу) для самозанятых и субъектов МСП" был принят Госдумой в июле этого года.

Каникулы смогут оформить предприятия, работающие в любой отрасли, если им требуется передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет.

Льготный период одобрят, если размер кредита или займа не превышает установленных значений: для микропредприятий - 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних - 1 млрд рублей. Самозанятый сможет обратиться за каникулами по кредиту в сумме до 10 млн рублей. Правительство в дальнейшем имеет право пересмотреть эти лимиты.

Каникулы разрешено взять по нескольким договорам, но не чаще раз в 5 лет. Во время льготного периода проценты будут начисляться по предусмотренной договором ставке и ежемесячно капитализироваться. Каникулы разрешат оформить и по тем договорам, которые были заключены до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года.

Принятие закона не ограничивает право банков предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам.

