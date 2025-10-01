Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин видит в недавних контактах с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждение того, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, об этом говорится в размещенном в среду на сайте Кремля поздравлении российского лидера Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования КНР.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне - это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине", - написал Путин.

"Уверен, что планомерная реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Китая, идёт в русле построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - сказано в поздравлении.

Путин отметил, что Китай "продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня".