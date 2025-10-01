Поиск

В 75 регионах РФ провели мероприятия по предупреждению экстремистских преступлений среди молодежи

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о проведенных в 75 регионах страны мероприятиях по предупреждению террористических и экстремистских преступлений среди молодежи.

"В 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате, добавили в спецслужбе, задержаны пять человек, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавших совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

По адресам их проживания изъяты "компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур".

"Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций", - добавили в спецслужбе.

Также "приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий".

"Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида", - сообщили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан задержаны несовершеннолетние, большинству из них уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

"По ходатайству органов следствия в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества", - сказала Петренко.

ФСБ СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });