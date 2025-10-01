В 75 регионах РФ провели мероприятия по предупреждению экстремистских преступлений среди молодежи

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о проведенных в 75 регионах страны мероприятиях по предупреждению террористических и экстремистских преступлений среди молодежи.

"В 75 регионах России в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате, добавили в спецслужбе, задержаны пять человек, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавших совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

По адресам их проживания изъяты "компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур".

"Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций", - добавили в спецслужбе.

Также "приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий".

"Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида", - сообщили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан задержаны несовершеннолетние, большинству из них уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

"По ходатайству органов следствия в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества", - сказала Петренко.