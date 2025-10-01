Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит Черемушкинский суд Москвы назначить семь лет лишения свободы заочно признанному иноагентом писателю Дмитрию Быкову, обвиняемому в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщили в среду в суде.

"В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Быкову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тыс. рублей", - заявили в суде.

Судебный процесс в отношении писателя проходит заочно, так как Быков в настоящее время находится за пределами РФ.

Быков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Как сообщали в столичной прокуратуре, в 2023 году Быков "разместил в открытом доступе на одном из видеохостингов видеоролик со своим интервью, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции".

Кроме того, сообщали в ведомстве, Быков, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности, "в нарушение порядка деятельности иностранного агента в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".

Минюст РФ признал Быкова иностранным агентом в июле 2022 года.

В сентябре этого года писатель был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.