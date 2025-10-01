Поиск

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит Черемушкинский суд Москвы назначить семь лет лишения свободы заочно признанному иноагентом писателю Дмитрию Быкову, обвиняемому в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщили в среду в суде.

"В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Быкову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тыс. рублей", - заявили в суде.

В РоссииПисатель Дмитрий Быков заочно арестован по делу о фейках про ВС РФЧитать подробнее

Судебный процесс в отношении писателя проходит заочно, так как Быков в настоящее время находится за пределами РФ.

Быков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Как сообщали в столичной прокуратуре, в 2023 году Быков "разместил в открытом доступе на одном из видеохостингов видеоролик со своим интервью, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции".

Кроме того, сообщали в ведомстве, Быков, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности, "в нарушение порядка деятельности иностранного агента в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".

Минюст РФ признал Быкова иностранным агентом в июле 2022 года.

В сентябре этого года писатель был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Дмитрий Быков Черемушкинский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });