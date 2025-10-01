Двухэтажные поезда "Буревестник" с 3 декабря свяжут Нижний Новгород и Москву

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Скоростные двухэтажные поезда "Буревестник" начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород - Москва с 3 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал РЖД).

На маршруте будет курсировать три пары поездов ежедневно. Время в пути в одну сторону - около 4 часов.

Из Нижнего Новгорода составы будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправятся из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

В зависимости от расписания поезд будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В составе "Буревестника" будет от 10 двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. За один рейс "Буревестник" сможет перевозить более 730 пассажиров.

Нижний Новгород - пятый крупный город на ГЖД, где будут курсировать двухэтажные поезда. В настоящее время в границах дороги работает уже пять двухэтажных поездов, они связывают Казань, Ижевск, Йошкар-Олу и Чебоксары с Москвой.