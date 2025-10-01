Поиск

Двухэтажные поезда "Буревестник" с 3 декабря свяжут Нижний Новгород и Москву

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Скоростные двухэтажные поезда "Буревестник" начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород - Москва с 3 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал РЖД).

На маршруте будет курсировать три пары поездов ежедневно. Время в пути в одну сторону - около 4 часов.

Из Нижнего Новгорода составы будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезда отправятся из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.

В зависимости от расписания поезд будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В составе "Буревестника" будет от 10 двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. За один рейс "Буревестник" сможет перевозить более 730 пассажиров.

Нижний Новгород - пятый крупный город на ГЖД, где будут курсировать двухэтажные поезда. В настоящее время в границах дороги работает уже пять двухэтажных поездов, они связывают Казань, Ижевск, Йошкар-Олу и Чебоксары с Москвой.

РЖД Нижний Новгород Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });