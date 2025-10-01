Поиск

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что удары также нанесены по цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 134 районах.

Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
