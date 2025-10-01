Поиск

Минпросвещения разработало инструкцию для учителей на случай конфликтов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило типовую инструкцию о том, как действовать учителям в случае возникновения конфликта с участниками образовательного процесса, сообщил глава министерства Сергей Кравцов в среду.

"В соответствии с законом приняты и направлены письма регионам о создании комиссий по защите чести и достоинства педагогов. (...) Подготовили типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогических работников с участниками образовательного процесса", - сказал Кравцов на заседании совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

"Здесь нам нужно, с одной стороны, защитить честь и достоинство учителя, с другой стороны - мы тоже должны следить за правами детей, и всегда должны быть объективные решения. Это ключевая задача", - добавил министр.

16 сентября сообщалось, что в России создан совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, его задачами являются рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям и разработка рекомендаций. В состав совета вошли представители Минпросвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ, а также эксперты в сфере образования.

Все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.

