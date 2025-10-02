Роспотребнадзор усилит контроль за продажей икры и безалкогольного пива

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилит контроль за оборотом икры и безалкогольного пива с помощью обязательной проверки маркированных товаров на кассах магазинов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор усилит контроль за оборотом икры и безалкогольного пива. Введена обязательная проверка легальности оборота маркированных товаров на кассах магазинов (через применение разрешительного режима) для трех новых категорий: морепродуктов (икра осетровых и лососевых), безалкогольного пива и отдельных видов технических средств реабилитации, таких как костыли, ортезы, ортопедические матрасы, подушки и другие изделия", - заявили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что разрешительный режим включает два типа проверки товаров на кассе: онлайн-проверка на кассе с помощью проверки кода маркировки в системе "Честный ЗНАК" и офлайн-проверка, которая автоматически активируется при отсутствии интернета. Проверка осуществляется через локальную базу данных, содержащую информацию об опасной продукции, запрещённой к продаже.

В ведомстве уточнили, что с 2024 года благодаря маркировке свыше 2,5 млрд различных товаров с нарушениями не попали к покупателю: кассы магазинов заблокировали такие продажи. Количество нарушений разрешительного режима за последний год сократилось в два раза, несмотря на расширение товаров, попадающих под проверку на кассах.