Поиск

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Также это касается поездок в Южную Осетию, Казахстан и Киргизию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Миграционная служба МВД России сообщила о необходимости с января 2026 года оформления заграничного паспорта для детей младше 14 лет, выезжающих в ряд республик.

"С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт", - говорится в сообщении.

По данным полиции, правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок в эти страны с родителями или с сопровождающими.

При этом россиянам старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему выезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

"Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ", - отметили в миграционной службе, порекомендовав заранее оформить документы для несовершеннолетних.

МВД России Абхазия Белоруссия Казахстан Южная Осетия Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });