Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Также это касается поездок в Южную Осетию, Казахстан и Киргизию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Миграционная служба МВД России сообщила о необходимости с января 2026 года оформления заграничного паспорта для детей младше 14 лет, выезжающих в ряд республик.

"С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт", - говорится в сообщении.

По данным полиции, правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок в эти страны с родителями или с сопровождающими.

При этом россиянам старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему выезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

"Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ", - отметили в миграционной службе, порекомендовав заранее оформить документы для несовершеннолетних.