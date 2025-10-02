Путин в четверг встретится в Сочи с президентом Республики Сербской Додиком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Сочи встретится с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он встретится с Додиком", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Путин и Додик недавно встречались и продолжают активный диалог.

По словам представителя Кремля, встреча состоится уже после того, как Путин примет участие в сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".