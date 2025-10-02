Продолжается обсуждение новой пошлины за введение в оборот маркированных товаров

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ведомства продолжают согласовывать детали введения новой пошлины, которую предполагается взимать за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в информационную систему "Честный знак", прокомментировали в Минпромторге.

Введение такой пошлины предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму. Инициатором поправок выступает Федеральная налоговая служба.

"Правительством по представлению ФНС внесен в Госдуму законопроект - изменения в Налоговый кодекс о введении новой госпошлины "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга оборота товаров "Честный знак" - ИФ)". Мы со своей стороны будем работать с коллегами над итоговым текстом и внесем замечания к текущей версии законопроекта", - заявили в Минпромторге.

В текущей редакции поправок к статье 333 НК (регулирует взимание госпошлин) новый сбор предлагается наложить "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке", без уточнения, какие именно товары будут затронуты этой мерой.

Пошлина будет взиматься "в размерах, установленных правительством", говорится в поправках.

В настоящее время обязательная маркировка распространяется на пиво и слабоалкогольные напитки, безалкогольные напитки, молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, фармсырье и медизделия, БАДы, табачные изделия, товары легкой промышленности, кондитерские изделия, растительные масла, икру, консервированные продукты, корма для животных и ветпрепараты, бакалею, моторные масла, строительные материалы, спортивное питание, духи, косметику, игрушки, шины и покрышки, фотоаппараты, велосипеды, антисептики и дезинфицирующие средства.

Планируется введение маркировки титановой металлопродукции, радиоэлектроники, автозапчастей, оптоволокна, кабельной продукции, полимерных труб, товаров для дома и ряда других позиций.