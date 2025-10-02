Поиск

Продолжается обсуждение новой пошлины за введение в оборот маркированных товаров

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ведомства продолжают согласовывать детали введения новой пошлины, которую предполагается взимать за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в информационную систему "Честный знак", прокомментировали в Минпромторге.

Введение такой пошлины предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые правительство внесло в Госдуму. Инициатором поправок выступает Федеральная налоговая служба.

"Правительством по представлению ФНС внесен в Госдуму законопроект - изменения в Налоговый кодекс о введении новой госпошлины "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга оборота товаров "Честный знак" - ИФ)". Мы со своей стороны будем работать с коллегами над итоговым текстом и внесем замечания к текущей версии законопроекта", - заявили в Минпромторге.

В текущей редакции поправок к статье 333 НК (регулирует взимание госпошлин) новый сбор предлагается наложить "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке", без уточнения, какие именно товары будут затронуты этой мерой.

Пошлина будет взиматься "в размерах, установленных правительством", говорится в поправках.

В настоящее время обязательная маркировка распространяется на пиво и слабоалкогольные напитки, безалкогольные напитки, молочную продукцию, воду в упаковке, лекарства, фармсырье и медизделия, БАДы, табачные изделия, товары легкой промышленности, кондитерские изделия, растительные масла, икру, консервированные продукты, корма для животных и ветпрепараты, бакалею, моторные масла, строительные материалы, спортивное питание, духи, косметику, игрушки, шины и покрышки, фотоаппараты, велосипеды, антисептики и дезинфицирующие средства.

Планируется введение маркировки титановой металлопродукции, радиоэлектроники, автозапчастей, оптоволокна, кабельной продукции, полимерных труб, товаров для дома и ряда других позиций.

Минпромторг ГИС Налоговый кодекс Правительство ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

Минпромторг предложил ввести маркировку круп, злаков и муки из них, а также меда

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

В Кремле призвали прислушаться к словам Новака по ситуации с бензином

Россияне до 14 лет смогут выезжать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 85 беспилотников ВСУ

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });