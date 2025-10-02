В Дагестане рядом с сельской школой произошел конфликт со стрельбой

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане в селе Унцукуль произошла перестрелка рядом со школой, три человека ранены, еще троих разыскивает полиция, сообщили в управлении МВД по региону.

"Ранены три участника перестрелки - двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжелое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови. Полицейскими Унцукульского района принимаются меры к задержанию трех подозреваемых мужчин - жителей села Унцукуль 27, 28 и 46 лет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, конфликт между шестью мужчинами, переросший в драку со стрельбой из травматического оружия, произошел в доме одного из участников инцидента рядом со школой №1.

По факту проводится доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Дагестану. Проведение проверки контролирует прокуратура региона.