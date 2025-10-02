Нововоронежская АЭС восстановила мощность энергоблока №5 после ремонта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность пятый энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"2 октября 2025 года энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом") вышел на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта. Накануне, 1 октября, он был включён в сеть", - говорится в сообщении.

Сотрудники АЭС и подрядной организации "Атомэнергоремонт" выполнили текущий, средний и капитальный ремонты основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, была проведена перегрузка активной зоны реактора – часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие.

Также в рамках ППР специалисты провели модернизацию схемы защиты по повышению вибрации турбоагрегата и электрической схемы нормальной эксплуатации, внедрили автоматизированную систему контроля состояния защитной оболочки и систему виброшумовой диагностики реакторной установки, произвели замену пневмоприводной локализующей арматуры. Цель проведенной модернизации – повысить надежность и безопасность работы энергоблока.

В настоящее время все четыре энергоблока Нововоронежской АЭС находятся в штатном режиме работы и несут нагрузку 3710 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.