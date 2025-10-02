Поиск

Кремль пообещал отвечать на задержание танкеров с российской нефтью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "Известиям" о готовности России принимать меры, если будет исполнено предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании затруднений в передвижении танкеров с российской нефтью.

"Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это - не российская нефть. А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что это будут действия с непредсказуемыми последствиями для мировых энергетических рынков.

Макрон после задержания у берегов Франции подозрительного танкера под флагом Бенина высказался за то, чтобы задерживать танкеры с российской нефтью с целью замедлять темпы доставки этого товара покупателям.

Дмитрий Песков Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин предупредил об ответе России на милитаризацию Европы

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

Бывший помощник главы МЧС Крыма осужден на 6 лет за мошенничество

ФАС предложила маркетплейсам смягчить требования к продавцам

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });