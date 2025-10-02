Кремль пообещал отвечать на задержание танкеров с российской нефтью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "Известиям" о готовности России принимать меры, если будет исполнено предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании затруднений в передвижении танкеров с российской нефтью.

"Мы, конечно же, будем принимать меры. Дело в том, что президент Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это - не российская нефть. А если это нефть другого происхождения? Вы что, готовы взбудоражить весь нефтяной рынок?", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что это будут действия с непредсказуемыми последствиями для мировых энергетических рынков.

Макрон после задержания у берегов Франции подозрительного танкера под флагом Бенина высказался за то, чтобы задерживать танкеры с российской нефтью с целью замедлять темпы доставки этого товара покупателям.