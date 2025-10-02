Путин заявил, что российские потери на фронте кратно меньше, чем у ВСУ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Потери российских военнослужащих в ходе боевых действий на Украине кратно меньше, чем украинских, заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"Разумеется, у нас тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно", - сказал он.

"Разница в том, что у нас ребята приходят сами, записываются в армию, они по сути - добровольцы, - продолжил президент. - Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом".