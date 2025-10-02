Поиск

Путин поручил правительству проработать варианты развития торговли с Индией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство должно проработать варианты развития торгово-экономических отношений с Индией, включая вопросы логистики, проведения расчетов и устранения дисбаланса в торговле. Такое поручение президент Владимир Путин дал кабинету министров и лично первому вице-премьеру Денису Мантурову в преддверии планируемого официального визита в Индию в декабре.

На заседании Валдайского клуба Путин сообщил о запланированном визите и отметил несоответствие объема взаимной торговли России и Индии возможностям двух стран: "Главное сейчас нам выстроить эффективные и взаимовыгодные торгово-экономические связи. У нас сейчас торговый оборот с Индией где-то $63 млрд. Понимаете, сколько в Индии (население - ИФ)? - Полтора миллиарда человек, а в Белоруссии - 10 млн. У нас с Белоруссией $50 млрд оборот, а с Индией $63 млрд. Явно это не соответствует нашим потенциальным возможностям".

"Нам нужно решить целый ряд задач, чтобы разблокировать наши возможности и потенциальные преимущества. Первое из них, это, конечно, нужно решить вопрос с логистикой. Второе, нам нужно решить вопросы, связанные с финансированием, с прохождением оплаты. Здесь есть над чем работать и есть возможности. Это можно делать и в рамках инструментов БРИКС, это можно делать на двусторонней основе, используя рупию, используя валюты третьих стран, используя электронные формы расчёта", - заявил президент.

Еще одна проблема, над которой Россия и Индия сейчас, по словам Путина, ведут работу - дисбаланс взаимной торговли.

"Я совсем недавно, буквально несколько дней назад, дал поручение, ещё одно поручение правительству, сопредседателю межправкомиссии с нашей стороны, господину Мантурову, чтобы он с коллегами из правительства продумал все возможные варианты развития торгово-экономических связей. И сейчас правительство России работает над этим и будет предлагать индийским нашим друзьям соответствующие совместные шаги", - сказал президент.

