Путин на встрече с Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной.

"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать сложная", - отметил Путин. Он добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика.

При этом российский лидер подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания отношений с Россией.

Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить "хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения".

Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской. "Согласен с вами, что у нас ситуация сложная", - сказал Додик.

Он поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай". "Очень приятно видеть прогресс в России, у меня была возможность присутствовать 9 мая на параде Победы. Это было впечатляюще", - сказал он.