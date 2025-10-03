Трансферные авиарейсы из Новокузнецка в Краснодар запустят с 13 ноября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Трансферные перелеты из Новокузнецка в Краснодар станут доступны с 13 ноября, сообщает в пятницу пресс-служба новокузнецкого аэропорта.

"С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелеты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", - говорится в сообщении.

Вылет из Новокузнецка назначен на 07:35 по местному времени каждый четверг.

Отмечается, что время пересадки в столице Татарстана займет около пяти часов.

В пресс-службе аэровокзала "Интерфаксу" уточнили, что рейсы будет выполнять компания Nordwind Airlines.