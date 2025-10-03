Патрушев заявил о необходимости контроля за эффективностью мер господдержки флота

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Патрушев провёл в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.

В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей прорабатывается вопрос об установлении для рыбохозяйственной отрасли дополнительных преференций, связанных с повышением тарифов (пошлин) на поставку зарубежного судового комплектующего оборудования и увеличением количества баллов, начисляемых за оснащение строящихся судов его российскими аналогами, добавил помощник президента.

"Благодаря этим мерам преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали", - подытожил Патрушев.