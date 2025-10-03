20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что с 23:00 мск четверга до 07:00 мск пятницы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уточняется, что девять дронов ликвидировано над акваторией Черного моря, четыре - над территорией Воронежской области, по три - над Белгородской областью и Крымом, один БПЛА уничтожен над территорией Курской области.

Вечером 2 октября Минобороны сообщило о ликвидации трех украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и Крымом. Беспилотники были уничтожены в период с 21:30 до 23:00 мск.