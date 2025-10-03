В России в 2025 году поголовье овец и коз может сократиться на 8%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В России в последние годы во всех категориях хозяйств снижается поголовье мелкого рогатого скота (МРС), сообщила замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Маргарита Александров на форуме "Устойчивое развитие горных территорий" в Махачкале.

"Поголовье падает во всех категориях хозяйств. Прогноз по этому году - практически минус 1,5 млн голов", - сказала она.

По прогнозам Минсельхоза, к концу 2025 года количество овец и коз составит 17,654 млн голов. В 2024 году их было 19,138 млн голов, сообщается в презентации Александровой. Таким образом, показатель снизится на 8%.

В презентации отмечается, что поголовье МРС снижается последние пять лет. В 2020 году в России насчитывалось 21,66 млн голов, в 2021-м - 20,96 млн, в 2022-м показатель снизился до 20,831 млн, в 2023-м - до 20,268 млн. В хозяйствах населения за пять лет их число сократилось на 16,3%, в сельхозорганизациях - на 14,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) - на 5%.

Производство овец и коз на убой в 2025 году прогнозируется на уровне прошлого года - 437 тысяч тонн, добавила Александрова.

"Нужно отметить, что за последние пять лет производство баранины в крестьянских фермерских хозяйствах выросло на 7%, а в сельскохозяйственных организациях - практически на 14%", - пояснила она.

Регионами-лидерами по объемам производства и поголовью овец и коз являются Дагестан, Астраханская область, Кабардино-Балкария (КБР), Карачаево-Черкесия. При этом в КБР наблюдается наибольший прирост поголовья МРС в первом полугодии текущего года - на 12,8%.