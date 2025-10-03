Поиск

Дума рассмотрит механизм доведения налога на прибыль для российских участников международных групп компаний до 15%

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий для российских участников международных групп компаний (МГК) порядок уплаты налога на прибыль, обеспечивающий минимальный уровень налогообложения 15%.

Документ (№1026190-8), который является частью бюджетного пакета, размещен в электронной базе данных парламента.

Международная группа компаний - это объединение взаимозависимых компаний в разных странах, у которых есть общий собственник и консолидированная финансовая отчетность. Такие структуры создаются для ведения бизнеса глобально и часто используют разные налоговые режимы в разных юрисдикциях. В РФ под действие Налогового кодекса (НК) РФ подпадают именно российские участники МГК - компании или их постоянные представительства, зарегистрированные в РФ и входящие в международную группу. Внесенный правительством законопроект вводит для них специальные правила: если совокупное налогообложение прибыли группы в какой-то юрисдикции оказалось ниже минимального порога (15%), то российские участники должны доплатить налог в бюджет РФ, чтобы довести уровень обложения до установленного минимума.

Таким образом, Россия, следуя глобальной инициативе ОЭСР (Pillar Two), закрепляет в своем законодательстве механизм "глобального минимального налога" и делает его обязательным для российских компаний внутри транснациональных корпораций.

Для этого в статью 284 НК (налог на прибыль) вводится новый пункт 1.20: для налогоплательщиков - участников МГК устанавливается ставка 15%. Из нее 5% зачисляется в федеральный бюджет, 10% - в бюджеты субъектов РФ.

Одновременно вводится новая статья 288.5 "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организациями - участниками МГК", где закрепляется обязанность исчислять налог по минимальной ставке в 15%. В проекте прописаны условия, при которых включается новый порядок.

Так, материнская компания МГК должна быть налоговым резидентом иностранного государства. В состав группы должны входить юрисдикции, где действуют правила Pillar Two (минимальное налогообложение) или экстерриториального налогообложения. В законопроекте закрепляется критерий крупности международной группы: её суммарная выручка (доход по консолидированной отчётности) за каждый из двух финансовых лет, предшествующих налоговому периоду, должна превышать эквивалент 750 млн евро. Если материнская компания не составляет или не предоставляет консолидированную отчетность, то для проверки этого порога используются данные индивидуальной отчетности участников группы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

