ОДК внедрила новый метод для серийного выпуска деталей авиадвигателей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "ОДК-Сатурн" стало первым предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, на котором для серийного изготовления деталей газотурбинных двигателей начал применяться метод ротационной сварки, сообщила пресс-служба ОДК.

Ротационная сварка трением входит в ряд критически важных технологий в современном авиадвигателестроении. Метод позволяет соединять разнородные материалы, в том числе не свариваемые традиционным плавлением. Сварное соединение образуется в результате быстрого нагрева и сжатия деталей. Температура повышается в тонком приповерхностном слое за счёт трения, при этом один элемент вращается, второй - остается неподвижным.

Группа молодых специалистов "ОДК-Сатурна", внедривших в производство новую технологию, отмечена премией имени Владимира Ревунова, которая была учреждена концерном "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех") в 2016 году. Ее присуждают на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам за значительные достижения в области разработки новых и модернизации устаревших изделий для авиационной и радиоэлектронной промышленности.