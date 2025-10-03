Поиск

В Думу внесли проект о цифровой маркировке подкарантинной продукции

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который вводит обязательную цифровую идентификацию и прослеживаемость партий подкарантинной продукции при ее ввозе в РФ, расширяет перечень информации для внесения в федеральную информационную систему в области карантина растений.

Документ (№1030919-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В закон "О карантине растений" вводится норма, согласно которой каждой партии подкарантинной продукции при пересечении границы или при оформлении фитосанитарного сертификата будет присваиваться уникальный буквенно-цифровой или цифровой код. Его будут выдавать либо российские органы при первичном карантинном контроле, либо уполномоченный орган страны-экспортера (реэкспортера). "Средства идентификации – маркировка, штрих-код, QR-код, пломба и другие средства, применяемые в соответствии с актами органов Евразийского экономического союза, позволяющие идентифицировать партию подкарантинной продукции", - говорится в проекте закона.

В законопроекте уточняется, какие именно сведения должны будут заноситься в федеральную информационную систему в области карантина растений. Для импортной подкарантинной продукции предполагается указывать наименование и адрес места производства партии за границей, страну происхождения семенного и посадочного материала, а также объем партии, ее вид с кодами ТН ВЭД и идентификационный номер. Для продукции, выращенной в России, в систему будут вноситься адрес и место производства партии на территории РФ, структура посевных площадей текущего сезона, урожайность по культурам, наименование сорта, происхождение семенного и посадочного материала и идентификационный номер партии.

Законопроектом отдельно оговорено, что сбор, анализ, обработка и хранение этой информации осуществляется в отношении подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, которая подлежит прослеживаемости, в соответствии с актами ЕАЭС.

"Реализация законопроекта позволит усовершенствовать регулирование в области карантина растений, а также будет способствовать эффективной прослеживаемости подкарантинной продукции и недопущению ввоза на внутренний рынок РФ "санкционных" и обезличенных товаров", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

