Выбито несколько стекол в промышленном здании после атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о нейтрализации 10 БПЛА над регионом, повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании.

"В трех районах и одном городском округе Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки", - написал глава региона в своем телеграм-канале.