Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 117 украинских БПЛА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи перехвачено и уничтожено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, 27 БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, 16 - над Волгоградской, по 15 над Курской областью и Крымом, 11 - над Ростовской областью, 10 - над Воронежской, 8 - над Белгородской, 6 - над Ленинградской, 4 - над Калужской, по 2 - над Новгородской областью и акваторией Черного моря, а также 1 - над Смоленской областью.

