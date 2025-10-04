В Грузии началось голосование на муниципальных выборах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу проходят выборы в органы местного самоуправления, голосование началось в 8:00 (7:00 по Москве) и завершится в 20:00 (19:00 по Москве).

В ходе голосования в 64 муниципалитетах будут избраны члены муниципальных собраний и 64 мэра городов. В выборах смогут принять участие более 3,5 миллионов избирателей.

В Центральной избирательной комиссии Грузии уже прошел первый брифинг, на котором было сообщено, что все 3 тыс. 61 избирательный участок открылись.